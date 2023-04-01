Şeyma Subaşı, abonelik ücretlerine zam yaptı Ücretli abonelik modasına uyan Subaşı'nı takip eden kullanıcıların ödediği 66.99 TL, 119.99 TL'ye çıkarıldı.

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Acun Ilıcalı ile evliliği ve ayrılı süresince gündeme gelen Şeyma Subaşı, yeniden nikah masasına oturuyor.

Subaşı ve milyarder sevgilisinin düğünü mayıs ayının başında.

Düğün süreci ile konuşulan Subaşı, bu kez ayrı bir konuda gündeme geldi.

Dünya çapında influencer’ların ücretli abonelik akımına Türkiye’de ilk katılan isim Şeyma Subaşı.

Aylık 12 milyon kazandı

Geçtiğimiz günlerde subaşının kendisi için ücret ödeyerek abone olan takipçileri sayesinde 12 milyon TL kazandığı ortaya çıkmıştı.

Şeyma Subaşı, ilk başta abonelik ücretini 66.99 TL olarak belirledi.

Zam yaptı

Ardından fiyata zam geldi…

Subaşı’nın kişisel kanalındaki özel paylaşımları görüntülemek isteyenler artık aylık olarak 119.99 TL ödeyecek.