Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı

Sosyal medya üzerinden eski eşinin yaş gününü kutlayan Şeyma Subaşı, "İyi ki doğdun bebeğimin babası" notuyla fotoğraf paylaştı.

İtalyan DJ Guido Senia ile birlikte olan Şeyma Subaşı, Instagram hesabı üzerinden, 2018 yılında boşandığı eski eşi Acun Ilıcalı'nın 51'nci yaş gününü kutladı.

"HAYATIMIZDA OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Subaşı, sosyal medya hesabından kızı ve Acun Ilıcalı ile olan fotoğrafını yayınlayarak, "Biricik bebeğimin sevgi dolu ve başarılı babası. Doğum günün kutlu olsun. Başarı dolu bir yıl diliyorum. Hayatımızda olduğun için çok şanslıyız.” notunu paylaştı.

"ŞEYMA ÇOK İYİ BİR ANNE"

Geçtiğimiz günlerde Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı da Şeyma Subaşı'nın anneliğini övmüştü.

Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Melisa'ya olan ilgisi ve verdiği enerji Melisa üzerinde olumlu bir etki yarattı. Bence mutlu bir evlat yetiştiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.