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    Şeyma Subaşı, ailesi ve Mısırlı sevgilisiyle tatilde

    Özel yaşantısıyla adından çokça söz ettiren Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı Melisa ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 07:02
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 07:34
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    Şeyma Subaşı, ailesi ve Mısırlı sevgilisiyle tatilde

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin milyarder olmadığı yönündeki iddiaların çıktığı dönemde ayrılık kararı almıştı. Alsaloussi'den olan çocuğuna da düşük yaptığını açıklayan Subaşı, kısa süre önce sevgilisiyle yeniden barıştı.

    AİLESİNİ TEKNEDE AĞIRLADI

    Şeyma Subaşı annesi, babası, kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekne tatiline çıktı. Ünlü fenomenin ailesiyle çıktığı tatilden fotoğrafları da çok geçmeden geldi.

    "HAYATTAN DAHA NE İSTERİM Kİ"

    Fotoğraflarını takipçisiyle paylaşan Subaşı'ya beğeni ve yorumlar yağdı. Subaşı paylaşımlarına "Hayattan daha ne isterim ki" notunu düştü.

    Şeyma Subaşı, ailesi ve Mısırlı sevgilisiyle tatilde #1Şeyma Subaşı, ailesi ve Mısırlı sevgilisiyle tatilde #2Şeyma Subaşı, ailesi ve Mısırlı sevgilisiyle tatilde #3Şeyma Subaşı, ailesi ve Mısırlı sevgilisiyle tatilde #4Şeyma Subaşı, ailesi ve Mısırlı sevgilisiyle tatilde #5Şeyma Subaşı, ailesi ve Mısırlı sevgilisiyle tatilde #6

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