Şeyma Subaşı: Aptal değiliz

Sürekli ev partilerine katılan Şeyma Subaşı'nın, koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Koronavirüs salgını devam ederken sık sık katıldığı partilerle gündeme gelen Şeyma Subaşı, kendisine gelen eleştirilere isyan etti.

"KORONA PARTİSİ YAPMIYORUZ"

"Aptal değiliz." diyen Subaşı,"Biz korona partisi falan yapmıyoruz. Kendi arkadaşımızın doğum günün kutladık. Doğum gününü de kendi aramızda bırakın da kendi arkadaşlarımızla kutlayalım değil mi?" şeklinde konuştu.

"APTAL DEĞİLİZ"

Kendi test sonucunun negatif olduğunu söyleyen Subaşı, "Aptal değiliz, kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz." dedi.

Subaşı, geçen haftalarda manken Şevval Şahin'in düzenlediği bir partiye katılmış, partiden birkaç kişide koronavirüs çıkmıştı.