Şeyma Subaşı Bahreyn'de! Başını örtüp veliaht prensin partisine katıldı Formula 1 yarışları Bahreyn'de olan Şeyma Subaşı, gündüz yarış izleyip gece de veliaht prensin partisine katıldı.

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Sosyal medyanın ünlü fenomen isimlerinden Şeyma Subaşı, gezmeye devam ediyor.

Subaşı İstanbul'a geldikten kısa süre sonra soluğu Bahreyn'de aldı.

Tarzı olay oldu

Formula 1 için Bahreyn'e giden Subaşı, akşam da veliaht prensin partisine katıldı.

Görüntü almak yasak

Derin göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken Subaşı, gecede görüntü almak yasak olduğu için tuvalette takipçilerine şov yaptı.

Başını örtüp dans eden Şeyma Subaşı, yine sosyal medyada gündem oldu.