Şeyma Subaşı bikini kuralını bozdu Bikinili paylaşımlarından dolayı veto yiyen Şeyma Subaşı kuralı bozdu.

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Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla sık sık gündeme gelen ünlü fenomen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmişti.

Şimdilerde eşiyle balayında olan Subaşı, cesur paylaşımlarından dolayı geçtiğimiz haftalarda veto yediğini belirtmişti.

Dayanamadı

Bir süredir eşinin rahatsız olmasından dolayı bikinili paylaşım yapmayan Şeyma Subaşı, dayanamadı ve turuncu bikinili pozunu paylaştı.

Geçen hafta Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmadı.