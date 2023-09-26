Şeyma Subaşı boşanıyor! İlk destek Acun Ilıcalı'dan geldi... Geçtiğimiz aylarda Mısırlı milyarder sevgilisiyle dünyaevine giren Subaşı'nın psikolojik şiddet gördüğü için boşanmaya karar verdiği iddia edildi. Subaşı'na en büyük desteği eski eşi Acun Ilıcalı'nın verdiği konuşuluyor.

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İlginç paylaşımları ve evlilik süreci ile magazin gündemini sıkça kurcalayan Şeyma Subaşı bu kez boşanma iddiasıyla konuşuluyor.

Acun Ilıcalı ile evliliği sonrası Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı alan Subaşı, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Dillere destan bir düğünle evlenen ikili Marakeş’teki düğünlerinden sonra balayı için önce Japonya sonra da Bali’yi tercih etti.

Şeyma Subaşı ve eşi boşanıyor

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Şubaşı’nın evlendikten sonra sessizliğe bürünen hali akılları kurcaladı.

İddiaya göre, Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder boşanmanın eşiğinde.

Aynı zamanda evliliği bitiren unsurun şiddet olduğu konuşuluyor.

"Yüzüne tükürdü..."

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, Şeyma Subaşı eşinden psikolojik şiddet gördü.

Mısırlı milyarderin Şeyma Subaşı’nın yüzüne tükürdüğü ve ağıza alınmayacak sıfatlar işittiği vurgulanıyor.

Acun Ilıcalı'dan destek

Bir diğer yandan bu süreçte Subaşı’na en büyük desteği ise Acun Ilıcalı verdi.

Acun Ilıcalı’nın, “Boşan ben arkandayım” dediği ve maddi manevi her türlü desteği vereceği konuşuluyor.