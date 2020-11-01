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    Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı kutladı

    İzmir'de yaşanan depremi hiçe sayarak eğlence paylaşımları yapan Şeyma Subaşı tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 14:22
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 18:02
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    Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı kutladı

    Yurt dışında tatil yapan Şeyma Subaşı, paylaşımlarla yine gündem olmayı başardı.

    Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti yaptığı için eleştirilen Subaşı, bu kez de Cadılar Bayramı'nı kutladığı görüntüleri paylaştı.

    DEPREMİ UMURSAMADI

    İzmir'de yaşanan deprem Tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Subaşı'nın eğlence görüntülerini hiçbir şey olmamış gibi peş peşe paylaşması takipçilerini rahatsız etti.

    Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı nı kutladı #1

    Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı nı kutladı #2

    Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı nı kutladı #3

    Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı nı kutladı #4

    Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı nı kutladı #5

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