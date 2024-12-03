Şeyma Subaşı davetlerde! Türkiye kombini gündem oldu

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Ünlü televüzyoncu Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'den boşandıktan sonra Brezilyalı model Marlon Teixeriason ile aşk yaşamaya başladı.

Sürekli yurt dışında olan Şeyma Subaşı, şu sıralar Türkiye'de takılıyor.

Attığı her adımla olay olan ünlü fenomen bu kez de İstanbul'da gerçekleşen bir davette görüntülendi.

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN BAKLAVA ŞOV

Subaşı, davet tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Karın kaslarını açıkta bırakıp sergilemeyi tercih eden ünlü fenomene yorum yağdı.

Kombini dillere düşen Subaşı'nın pantolonunun külot detayı da gözlerden kaçmadı.