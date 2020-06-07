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    Şeyma Subaşı, DJ sevgilisiyle Çeşme'de

    Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile Çeşme'de bulunan bir plajda görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2020 - 17:18
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    Şeyma Subaşı, DJ sevgilisiyle Çeşme'de

    Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evliliğinin bitmesinin ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Karantina günlerini Türkiye'de birlikte geçiren çift, yaz sezonunun açılmasıyla  Subaşı'na ait olan Çeşme'deki yazlığa gitti.

    SEVGİLİSİYLE PLAJA GİTTİ

    Ara sıra İstanbul'a gelip Çeşme'ye dönen Subaşı, sevgilisiyle görüntülendi.

    Subaşı'nın, İtalyan sevgilisi ve kızı Melisa Ilıcalı ile Çeşme'de bulunan bir plajda olduğu anlar, sosyal medyada yayınlandı.

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