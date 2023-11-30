Şeyma Subaşı, düğününe gelmeyen ablası Kübra Açıl ile barıştı Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile düğününe gelmeyen ablası Kübra Açıl'ın yanına gitti.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla ünlenen fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmeden önce düğününe sadece 'ruhu özel' insanların katılacağını açıklamıştı.

Subaşı, düğün öncesi ablası Kübra Açıl'ın dahi hayatında olmayacağını söylemişti.

"Ablam düğünüme davetliydi, kendisi gelmemeyi tercih etti." diyen Subaşı, boşanma sonrası İngiltere'de ablasıyla bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti.

Acun'un takımını izledi

Subaşı, arasının bozuk olduğu bilinen ablası Kübra Açıl, kızı Melisa ve yeğenleriyle İngiltere'de bir araya gelip; eski eşi Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının maçına gitti.

"Harika zaman geçirdik"

O anlarda çekilen kareleri peş peşe yayınlayan Şeyma Subaşı, paylaşımına; "Burada, kız kardeşimin yaşadığı ve Melisa'nın babasının bir futbol takımının sahibi olduğu Kuzey İngiltere'de Hull City'nin maçını izlerken harika zaman geçirdik.

Takım gittikçe daha iyi hale geliyor ve onları desteklemek çok keyifliydi. Tüm şehir arkalarında, onlara şans diliyor. Burası biraz soğuk ama çok güzel. Kızım, yeğenim, yeğenim ve kız kardeşimle her anın tadını çıkarıyoruz." diye yazdı.