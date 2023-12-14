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Aşkı Acun Ilıcalı'da bulan ve evlenen Şeyma Subaşı, bu sayede de tanınmaya başlandı.

Ancak ikilinin evliliği uzun sürmedi. Subaşı Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile yeniden nikah masasına oturdu.

Acun'u kısa süre içerisinde unutan Subaşı, bu evliliğinde de başarılı olamadı ve geçtiğimiz aylarda boşandı.

Güzel isim bu boşanmanın ardından sosyal medya üzerinden şu gönderili paylaşımı yaptı;

Şeyma'dan anlamlı sözler

Yaşam yolculuğu bazen, eylemleri sahtekar ve bencil olan insanlarla kesişir. Bu insanlar ahlak, görgü ve prensiplerden yoksun olabilir, manipülasyon ve sahtekârlıkla dolu bir dünyada yaşarlar. Ancak onların seçimlerinin kim olduğumuzu yansıtmadığını hatırlamak önemlidir.



Hepimiz kendi yolunu seçme gücüne sahibiz, değerlerimiz ve kendimize ve diğerlerine olan saygımız tarafından yönlendiriliriz.



Bu tür insanların farkında olmam gerekiyor, onların karanlığının kendi ışığımı karartmasına izin vermemek için... Kendine sadık kal, değerlerini benimse ve karanlığın varlığında bile ışığa doğru ilerlemeye devam et. Dürüstlüğümüz ve nezaketimiz, hayat denen bu yolculukta en büyük güçlerimiz!