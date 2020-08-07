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    Şeyma Subaşı, Guido'yu ailesiyle tanıştırdı

    Aileye giren Guido Senia, gecikmeli de olsa sevgilisinin anne ve babasıyla bayramlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 09:32
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 09:32
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    Şeyma Subaşı, Guido'yu ailesiyle tanıştırdı

    Sevgilisi Guido Senia ile 3 ay evinde karantinada kalan Şeyma Subaşı, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte 20 Haziran’da sevgilisini İtalya’ya uğurlamış, soluğu Ege kıyılarında almıştı.

    Şeyma'sız İtalya'da duramayan Senia, Türkiye'ye geri döndü. Sevgilisiyle tatil yapan İtalyan Guido Senia, yaz tatilinde olan sevgilisinin yanına gitmeyi tercih etti.

    ANNE - BABA ZİYARETİ

    İkili, ilk önce Şeyma Subaşı’nın anne ve babasını ziyaret etti. Sonrasında ise beraber İstanbul’un yolunu tuttu.

    Şeyma Subaşı, Guido yu ailesiyle tanıştırdı #1

    Şeyma Subaşı, Guido yu ailesiyle tanıştırdı #2

    Şeyma Subaşı, Guido yu ailesiyle tanıştırdı #3

    Şeyma Subaşı, Guido yu ailesiyle tanıştırdı #4

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