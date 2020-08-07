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- Şeyma Subaşı, Guido'yu ailesiyle tanıştırdı
Şeyma Subaşı, Guido'yu ailesiyle tanıştırdı
Aileye giren Guido Senia, gecikmeli de olsa sevgilisinin anne ve babasıyla bayramlaştı.
- Haber Merkezi
- 07.08.2020 - 09:32
- Güncelleme : 07.08.2020 - 09:32
Sevgilisi Guido Senia ile 3 ay evinde karantinada kalan Şeyma Subaşı, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte 20 Haziran’da sevgilisini İtalya’ya uğurlamış, soluğu Ege kıyılarında almıştı.
Şeyma'sız İtalya'da duramayan Senia, Türkiye'ye geri döndü. Sevgilisiyle tatil yapan İtalyan Guido Senia, yaz tatilinde olan sevgilisinin yanına gitmeyi tercih etti.
ANNE - BABA ZİYARETİ
İkili, ilk önce Şeyma Subaşı’nın anne ve babasını ziyaret etti. Sonrasında ise beraber İstanbul’un yolunu tuttu.