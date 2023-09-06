Şeyma Subaşı içini döktü: Türkiye bana saldırdı Ünlü fenomenlerden Şeyma Subaşı, bir takipçisinin eleştiri sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Melisa Subaşı'nın annesi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile mayıs ayında hayatını birleştirmişti.

Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle dünyaevine giren ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla uzun süre gündem olmuştu.

“Türkiye ile bir ben baş ettim”

Subaşı, şimdi de bir takipçisinin eleştiri sorusuna verdiği cevapla adından söz ettirdi.

Instagram'da bizi takip edin

"Hepiniz saldırdınız bana"

“Türkiye ile bir ben baş ettim” diyen Subaşı şunları söyledi: "Çok fazla duygularımla yaşıyordum ve cevap vermeye çalışıyordum ki nasıl vereyim; milyonlar, hepiniz saldırdınız bana! Türkiye ile bir ben baş ettim, benim yaşadığımı kimse yaşamadı herhalde."

Subaşı’nın paylaşımı bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.