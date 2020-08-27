Şeyma Subaşı ile Guido Senia ayrıldı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia'yı bıraktı.

Acun Ilıcalı ile ayrılığının üzerinden kısa bir süre geçmişken İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikteydi.

Ancak son dönemlerdeki iddialara göre Şeyma Subaşı ve Senia ayrıldı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan sıklıkla paylaşım yaparak hayatının birçok anını paylaşan Şeyma Subaşı, uzun bir süredir sevgilisi Guido Senia ile bir paylaşım yapmadı.

BAZI FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Üstelik Subaşı, Guido Senia ile birlikte yer aldığı bazı karelerini Instagram hesabından sildi. Instagram hesabından ise yaptığı son paylaşımlarından birine yazdığı not, ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi.

"ÖZGÜR KUŞ"

Instagram hesabından 'Özgür kuş' paylaşımı yapan Subaşı'nın, sevgilisinin faturalarını ödemekten sıkıldığı için ayrıldığı ileri sürüldü.

"KURUŞ ÖDETMİYOR"

Ancak Subaşı, sevgilisiyle gittiği tatillerde para harcamadığını geçtiğimiz aylarda söylemişti. YouTube'da yayınlanan bir programa katılan Subaşı, "Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor." demişti.