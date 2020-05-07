Dolar
7.2546
0.7695%
Euro
7.8399
0.8438%
Altın
1693.24
0.4586%
Borsa
98944.67
0.3786%
G. Altın
395.384
1.3025%
Bitcoin
67344.79
1.2021%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Şeyma Subaşı, İstanbul'dan çıktı

    Megakent'te uygulanan giriş ve çıkış yasağına uymayan Subaşı, sevgilisini de alarak Çeşme'ye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2020 - 13:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Şeyma Subaşı, İstanbul'dan çıktı

    Koronavirüs nedeniyle kısıtlama uygulanan büyükşehirler arasında bulunan İstanbul'da denetimler sıkı bir şekilde sürdürülürken, kurallara uymayanlara ceza veriliyor.

    Bu cezalara rağmen hala yasakları hiçe sayanlar bile var.

    O isimlerden biri medya patronu Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikten sonra adı sıkça duyulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı...

    ÇEŞME'YE GİTTİ

    Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile birlikte şehirler arası seyahat yasağını delerek, İstanbul'dan İzmir'in Çeşme ilçesine gitti.

    Yasağı delen Subaşı'yı, yaptığı paylaşım ele verdi.

    Görüş Bildir