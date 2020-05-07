Şeyma Subaşı, İstanbul'dan çıktı

Megakent'te uygulanan giriş ve çıkış yasağına uymayan Subaşı, sevgilisini de alarak Çeşme'ye gitti.

Koronavirüs nedeniyle kısıtlama uygulanan büyükşehirler arasında bulunan İstanbul'da denetimler sıkı bir şekilde sürdürülürken, kurallara uymayanlara ceza veriliyor.

Bu cezalara rağmen hala yasakları hiçe sayanlar bile var.

O isimlerden biri medya patronu Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikten sonra adı sıkça duyulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı...

ÇEŞME'YE GİTTİ

Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile birlikte şehirler arası seyahat yasağını delerek, İstanbul'dan İzmir'in Çeşme ilçesine gitti.

Yasağı delen Subaşı'yı, yaptığı paylaşım ele verdi.