Şeyma Subaşı, İtalyan Guido Senia ile neden ayrıldı? Şeyma Subaşı ayrılığın nedenini açıkladı

İtalyan DJ Guido Senia ile birlikte olan Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle ayrıldı. Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile neden ayrıldı? İşte Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile ayrılık nedeni...

Acun Ilıcalı ile uzun süren bir birliktelik yaşayan ve bu birliktelikten bir de çocuk dünyaya getiren Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından gündemden düşmedi.

ŞEYMA SUBAŞI İLE GUİDO SENİA NEDEN AYRILDI?

Acun Ilıcalı ile ayrılığının üzerine, İtalyan DJ Guido Senia ile bir beraberlik yaşadığını Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla göz önüne seren Şeyma Subaşı, şimdi de ayrılık iddiaları ile gündemde. İtalyan sevgilisi ile boy boy mutluluk kareleri yayınlayan Şeyma Subaşı, Guido Senia ile neden ayrılmış olabilir sorusunun cevabı haberimizde...

Şeyma Subaşı, uzun süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Guido Senia ile yollarını ayırma kararı aldı.

1,5 YILLIK BERABERLİK, CİMRİLİK YÜZÜNDEN Mİ SONLANDI?

1,5 yıldır Gudio Senia ile mutlu bir beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı, bu ilişkisine de noktayı koydu.

Peki, Şeyma Subaşı neden Guido Senia ile ayrılık kararı aldı? Takipçilerinin dikkatini çeken sorulardan biri bu olurken, bir diğeri de Şeyma Subaşı'nın ayrılığının nasıl ortaya çıktığı oldu.

INSTAGRAM'DAN FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, YAKIN ÇEVRESİNE DOĞRULADI

Instagram hesabındaki bazı fotoğraflarını kaldıran Şeyma Subaşı, yakın çevresine ayrılığı doğruladı.

Kesinleşen ayrılık haberinin ardından akıllara, 'Şeyma Subaşı neden İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldı' sorusu geldi.

İTALYAN SEVGİLİSİ CİMRİYMİŞ

Acun Ilıcalı'dan ayda 125 bin lira nafaka alan Şeyma Subaşı'nın, İtalyan sevgilisinin para harcamaktan kaçındığından şikayet ettiği öğrenildi.