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    Şeyma Subaşı, kendini değerlendirdi

    Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı, 30 yaş değerlendirmesinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 14:05
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    Şeyma Subaşı, kendini değerlendirdi

    Kısa bir süre önce sevgilisi Guido Senia ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, Instagram hesabından gittiği tatillerinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

    Subaşı, son olarak kızıyla yaptığı Kapadokya seyahatine dair kareleri sevenlerine ulaştırmıştı.

    Yeni yaşına koronavirüs günlerinde yakın arkadaşlarının katıldığı mütevazi bir kutlama ile giren Subaşı, 30 yaşın kendisine neler kazandırdığını paylaştı.

    "30 YAŞINDAYIM"

    Şeyma Subaşı şu satırları yazdı:

    “30 yaşındayım … Yaşımı seviyorum … Daha iyisini bilecek kadar yaşlı … Umursamayacak kadar genç … Doğru yapacak kadar tecrübeli …”

    Şeyma Subaşı, kendini değerlendirdi #1

    Şeyma Subaşı, kendini değerlendirdi #2

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