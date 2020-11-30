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    Şeyma Subaşı, Miami'den paylaşım yaptı

    Sosyal medya hesabından Miami'de paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın gönderisi, binlerce kişi tarafından beğenildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 03:36
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    Şeyma Subaşı, Miami'den paylaşım yaptı

    Ünlülerin sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından oldukça fazla ilgi görüyor. Sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri de Şeyma Subaşı.

    Özellikle İnstagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şubaşı'nın gönderileri, binlerce kişi tarafından beğenilip yorum alıyor.

    MİAMİ'DE POZ VERDİ

    Subaşı'nın son yaptığı paylaşım da, takipçileri tarafınfan çok konuşuldu. Kasım ayının sonlarında, Miami'de yaz pozlarından birini veren Şeyma Subaşı'nın gönderisi, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

    Şeyma Subaşı, Miami den paylaşım yaptı #1

    Şeyma Subaşı, Miami den paylaşım yaptı #2

    Şeyma Subaşı, Miami den paylaşım yaptı #3

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