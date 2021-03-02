Şeyma Subaşı: Ruh ikizim

Mısırlı milyarder sevgilisiyle yaşadığı aşkın her anını gözler önüne seren Şeyma Subaşı, yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Şeyma Subaşı, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammad Alsaloussi ile her anını paylaşan Subaşı, çok konuşulacak bir fotoğraf karesini takipçilerine sundu.

SARMAŞ DOLAŞ

Sosyal medyasından Alsaloussi'nin kalçasını tuttuğu ve sarmaş dolaş oldukları fotoğraf karesine yer veren Subaşı, paylaşımına, "Ruz ikizi" notunu ekledi.

"SEN VE BEN"

Şeyma Subaşı, dün ise Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammad Alsaloussi ile teknede çektirdiği fotoğrafını, "Sen ve ben. Sana çok deli oluyorum." notu ile paylaşmıştı.