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    Şeyma Subaşı: Ruh ikizim

    Mısırlı milyarder sevgilisiyle yaşadığı aşkın her anını gözler önüne seren Şeyma Subaşı, yeni bir paylaşımda daha bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 08:25
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    Şeyma Subaşı: Ruh ikizim

    Şeyma Subaşı, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

    Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammad Alsaloussi ile her anını paylaşan Subaşı, çok konuşulacak bir fotoğraf karesini takipçilerine sundu.

    SARMAŞ DOLAŞ

    Sosyal medyasından Alsaloussi'nin kalçasını tuttuğu ve sarmaş dolaş oldukları fotoğraf karesine yer veren Subaşı, paylaşımına, "Ruz ikizi" notunu ekledi.

    Şeyma Subaşı: Ruh ikizim #1

    "SEN VE BEN"

    Şeyma Subaşı, dün ise Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammad Alsaloussi ile teknede çektirdiği fotoğrafını, "Sen ve ben. Sana çok deli oluyorum." notu ile paylaşmıştı.

    Şeyma Subaşı: Ruh ikizim #2

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