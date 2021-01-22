Euro
9.024
0.54%
Dolar
7.4093
0.56%
Altın
440.71
-0.55%
Borsa
1.531
-1.32%
Bitcoin
235.800
-0.28%
EXEN Coin
17.43
-5.83%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    Şeyma Subaşı sevgilisinin teknesinden paylaşım yaptı

    Suudi Arabistanlı bir şeyhin milyarder oğlu ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Amerika’da sevgilisi ile sürat teknesi kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • İHA
    • 22.01.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 15:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şeyma Subaşı sevgilisinin teknesinden paylaşım yaptı

    Şeyma Subaşı, 1,5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılık kararı almıştı.

    Subaşı bu ayrılık kararının üzerinden çok fazla zaman geçmeden 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını paylaşarak, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı.

    Paylaşımın ardından Subaşı'nın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu.

    SÜRAT TEKNESİ KULLANDI

    Gizemli sevgilinin Suudi Arabistanlı bir ailenin oğlu olan milyarder Mohammed Al Saloussi olduğu ortaya çıktı.

    Saloussi ile aşk yaşadığını ilan eden Subaşı, son olarak lüks sürat teknesini sevgilisi ile sarmaş dolaş kullandığı anların videosunu paylaştı.

    Paylaşımın altına “sadece sen ve ben” notunu düşen Subaşı’nın sık sık sevgilisine sarıldığı görüldü.

    Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı İZLE



    Şeyma Subaşı sevgilisinin teknesinden paylaşım yaptı #1

    Şeyma Subaşı sevgilisinin teknesinden paylaşım yaptı #2

    Şeyma Subaşı sevgilisinin teknesinden paylaşım yaptı #3

    Şeyma Subaşı sevgilisinin teknesinden paylaşım yaptı #4

    Şeyma Subaşı sevgilisinin teknesinden paylaşım yaptı #5

    Şeyma Subaşı sevgilisinin teknesinden paylaşım yaptı #6

    Şeyma Subaşı sevgilisinin teknesinden paylaşım yaptı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir