Şeyma Subaşı sevgilisinin teknesinden paylaşım yaptı

Suudi Arabistanlı bir şeyhin milyarder oğlu ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Amerika’da sevgilisi ile sürat teknesi kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı, 1,5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılık kararı almıştı.

Subaşı bu ayrılık kararının üzerinden çok fazla zaman geçmeden 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını paylaşarak, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı.

Paylaşımın ardından Subaşı'nın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu.

SÜRAT TEKNESİ KULLANDI

Gizemli sevgilinin Suudi Arabistanlı bir ailenin oğlu olan milyarder Mohammed Al Saloussi olduğu ortaya çıktı.

Saloussi ile aşk yaşadığını ilan eden Subaşı, son olarak lüks sürat teknesini sevgilisi ile sarmaş dolaş kullandığı anların videosunu paylaştı.

Paylaşımın altına “sadece sen ve ben” notunu düşen Subaşı’nın sık sık sevgilisine sarıldığı görüldü.

Şeyma Subaşı milyarder sevgilisi ile sarmaş dolaş sürat teknesi kullandı İZLE





