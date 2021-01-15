Şeyma Subaşı, sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Sosyal medyada çok konuşulan sevgilisiyle fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'nın gönderisi binlerce kişi tarafından beğenildi.

Sosyal medya fenomeni olan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeni bir fotoğraf daha paylaştı.

Daha önce de sevgilisiyle fotoğraf paylaşan Subaşı, erkek arkadaşının yüzünü göstermemişti. Bu sefer yüzünün göründüğü fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı, paylaştığı gönderiye, "Nazar değmesin" notunu düştü.

2 MİLYON DEĞERİNDE SAAT HEDİYE ETTİ

Ayrıca Subaşı'nın İnstagram'da paylaştığı hikayede, sevgilisinin hediye ettiği saat dikkat çekti.

Subaşı'ya sevgilisinin hediye ettiği saat tam 2 milyon 174 bin TL değerinde olması dikkatlerden kaçmadı.