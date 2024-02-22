Şeyma Subaşı son pozlarını kızı Melisa'ya verdi! Ünlü fenomenin pozları olay oldu Acun Ilıcalı ile olanilişkisinden dünyaya gelen kızı Melisa'nın karşısında şekilden şekle giren Şeyma Subaşı son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü.

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Mısırlı milyarder eşi Mohammed Alsaloussi’den bşanır boşanmaz iddialı ve cesur paylaşımlarına hız veren Şeyma Subaşı, bu defa kızı Melisa'ya poz verdi.

"Melisa'm tarafından çekildi"

Kızının karşısında şekilden şekle giren Subaşı pozlarına; 'Dün geceden kızlarla akşam yemeğinden önce Melisa'm tarafından çekilen fotoğraflar' notunu düştü.

Eleştirildi

Şeyma Subaşı'nın bu pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismi yine takipçileri eleştirdi.

Boşandığından beri birçok Şeyma Subaşı'nın adı boşanmanın ardından birçok isimle anıldı. Hakkındaki aşk iddialarına son noktayı koyan Subaşı; 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım' diyerek yanıt vermişti.