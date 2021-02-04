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- Şeyma Subaşı: Tamamen seninim
Şeyma Subaşı: Tamamen seninim
Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram'da yayınladığı kare ile bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 12:54
- Güncelleme : 04.02.2021 - 13:01
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, yaklaşık 1,5 yıl birlikte olduğu İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başladı.
MİAMİ'DEN EV ALDI
Geçtiğimiz haftalarda Miami'den ev aldığını duyuran bir çocuk annesi Subaşı, mutlu beraberliğinin de etkisiyle sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.
İlişkinin ilk günlerinde aşkının yüzünü dahi gizleyen 30 yaşındaki güzel, şimdilerde peş peşe sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaşıyor.
"TAMAMEN SENİNİM"
Yatırımcı sevgilisiyle büyük aşk yaşayan Subaşı, 3 milyon takipçisi bulunan hesabından, bornozlu şekilde sevgilisine sarılırken verdiği pozu yayınladı. "Tamamen seninim" notunu yazdığı fotoğraf, takipçilerinden 60 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.