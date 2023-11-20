Şeyma Subaşı, Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile aşk yaşıyor iddiası

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Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan sosyal Şeyma Subaşı, ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor.
Subaşı, hakkında bomba aşk iddiası ile gündeme geldi.
Son evliliğinde psikolojik şiddet gördüğüne dair iddialarla dikkat çeken Subaşı, iddialara göre bir mekanda yakalandı.
Tuvana'nın eskisi
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, iddiaya göre Tuvana Türkay'la ilişkisini bitiren İzzet Antebi ile yakalandı.
İStanbul'daki bir mekanda sarmaş dolaş eğlenen Şeyma Subaşı ve İzzet Antebi gece boyunca birlikte eğlendi. İkili, bir ara ise aşka gelerek öpüştü.
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