Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Evlilik kararı aldıktan sonra hamile olduğunu açıklayan ardından da bebeğini düşüren Şeyma Subaşı, ayrılığı Instagram hesabındaki fotoğrafları kaldırarak duyurdu.

Ibiza tatiline çıkan Şeyma Subaşı’nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması, Mohammed Alsaloussi’yle ayrıldıkları iddialarını gündeme getirmişti.

Sosyal medya fenomeni, "Beni biraz bırakın. İnsanın kaybına saygınız olsun. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram’dan paylaşım yaparım ya da size söylerim" açıklamasını yapmıştı.

AYRILIK İDDİALARINI DOĞRULADI

Hakkında çıkan iddialara sert çıkan Subaşı, "Lütfen, biraz saygı. Türk basınında hakkımda çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. O yüzden de her açıklamamı İngilizce yazıyorum" ifadeleriyle tepkisini dile getirmişti.

Bu sözler sonrası Subaşı'ndan beklenmedik bir hamle geldi.

Sosyal medya hesabından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldıran Subaşı, bir anlamda ayrılık iddialarını doğrulamış oldu.

"AMAN TANRIM! BU GERÇEK OLAMAZ"

Kızı Melisa'nın bir videosunu paylaşan Subaşı altına "Beni merak eden sevgili arkadaşlarım. İçim kan ağladığı zamanda bile o her gün yüzümü güldürüyor. O benim güçlü olma sebebim. Ve ben gerçek arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepiniz hayatımda olduğunuz için memnunum. Tıpkı Melisa'nın dediği gibi 'Aman Tanrım! Bu gerçek olamaz." mesajını düştü.

"EVLENMEDEN ÇOCUK OLMAZ"

İkilinin ani evlilik kararı, 'Şeyma hamile' dedikodularını beraberinde getirmişti.

"Evlenmeden çocuk olmaz" diyen Subaşı, daha sonra hamile olduğunu ve evlilik kararını ertelediklerini açıklamıştı.

Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan sonra paylaşımını silmişti.

BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından üzücü haberi veren Subaşı, "Yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.