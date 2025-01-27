Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi eski eşi Şeyma Subaşı, son olarak Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti.

Yeni bir aşka yelken açan Subaşı, İstanbul'da geçirdiği romantik bir tatili takipçileriyle paylaştı.

AŞIKLAR İSTANBUL'DA

Aşkını çok fazla gözler önüne sermekten kaçınan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birlikte İstanbul'un en ikonik yerlerinden biri olan Galata Kulesi'ni gezdi.

İkilinin İstanbul'daki keyifli anları, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Şeyma Subaşı'nı yakışıklı aşkı öpmelere de doyamadı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.