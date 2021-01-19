Şeyma Subaşı, yeni sevgilisinin arabalarını gösterdi

Yaptığı paylaşımlara adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile birlikte çekilen pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

MİAMİ'DEN EV ALDI

Miami'den ev aldığını duyuran Subaşı, paylaşımlarında artık sevgilisini saklamıyor. Son olarak 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın lüks marka saati de dikkatlerden kaçmamıştı.

SEVGİLİSİ 3 MİLYON 700 BİN TL'LİK SAAT ALDI

Subaşı'ya yaklaşık 3 milyon 700 bin TL değerindeki saati, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hediye ettiği iddia edilmişti.

LÜSK ARAÇLARINI GÖSTERDİ

Gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı şimdi de sevgilisinin lüks araçlarını sergiledi. Subaşı'nın bu gösterişi eleştiri aldı.

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.