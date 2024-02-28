Şeyma Subaşı yine tatilde! İddialı pozları sosyal medyayı salladı Yılın her ayı tatilde olan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

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Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla ünlenen ve ünlü televizyoncudan bir kız çocuğu bulunan Şeyma Subaşı, o günden bu yana gündemden düşmüyor.

Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile evlenen ve 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Tarzı ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Subaşı'nın son pozları da olay oldu. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

"Anıları yakalamak"

Ünlü isim sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Subaşı, paylaşımına "Anne ve çocuklarla sıradan bir eğlenceli gün daha... Ve kameralarla anları ve anıları yakalamak." notunu düştü.

Subaşı'nın paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.