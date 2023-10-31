Şeyma Subaşı'dan Cadılar Bayramı'nda düğün temalı kostüm! Süper mini gelinliğiyle katıldı Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, son olarak Cadılar Bayramı için düzenlenen partiye katıldığı kostümüyle dikkat çekti. Takipçileri, "Gelinlik giymeye doymadı" yorumunda bulundu.

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ensonhaber.com

Sosyal medya kullanıcılarının sıkça konuştuğu isimlerden biri de Şeyma Subaşı.

Adını, medya patronu Acun Ilıcalı ile yaptığı yaptığı evlilikle duyuran Subaşı, her paylaşımı ve açıklamasıyla gündem oluyor.

Evliliği kısa sürede bitti

Melisa adında bir kızı olan Subaşı, geçtiğimiz aylarda bir ayrılıp bir barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girdi.

Ancak bu evliliği de kısa sürdü.

Şiddet iddialarının ardından boşanan Şeyma Subaşı, gece hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Partiye gelinlik kostümüyle katıldı

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü isim, son olarak yakın arkadaşlarıyla Cadılar Bayramı için düzenlenen partiye katıldı.

Subaşı’nın partideki kostüm tercihi gelinlik oldu.

"Gelinliğe doymadı"

Süper mini gelinlikle geceye katılan Şeyma Subaşı, o anları hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ünlü isme kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Kimileri, “Gelinlik giymeye doymadı.” yorumunda bulundu.