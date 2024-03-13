Şeyma Subaşı'dan tesbihli paylaşım: Ramazan ruhuna saygı gösterelim Her paylaşımı ile adından söz ettiren Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan Ramazan için paylaşım geldi. Güzel isim, elinde tespih tuttuğu bir fotoğraf paylaştı.

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Acun Ilıcalı ile hem evlenerek hem de boşanarak adından söz ettiren Şeyma Subaşı, yakın zamanda bir evlilik daha gerçekleştirdi.

3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan ancak 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden de düşmüyor.

Her paylaşımıyla olay olan güzel isim, bu defa Ramazan'a dair bir paylaşım yaptı.

"Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim"

Subaşı, 2.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden Ramazan'la ilgili bir paylaşım yaptı. Subaşı, paylaşımında şunları ifade etti:

Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım.

Tesbih paylaşımı

Subaşı yaptığı Ramazan paylaşımın ardından elinde tespih tuttuğu anları da paylaştı ve arkadaşının hediyesi olduğunu söyledi.