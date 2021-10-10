Euro
10.3829
1.05%
Dolar
8.9684
1.05%
Altın
505.81
1.03%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
492.487
0.87%
EXEN Coin
21.88
-0.04%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Şeyma Subaşı'ndan başörtülü poz

    Tatiline Dubai'de devam eden Şeyma Subaşı, Instagram'da başörtüsü taktığı fotoğrafını "Yallah Şeyma" notuyla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şeyma Subaşı'ndan başörtülü poz

    Miami-İstanbul arasında mekik dokuyan Şeyma Subaşı, tatiline tam gaz devam ediyor.

    Kızı Melisa ile İstanbul'da vakit geçiren Subaşı, ardından soluğu Dubai'de aldı.

    Sosyal medya paylaşımlarına ara vermeyen Subaşı, hayatından kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

    BAŞINI ÖRTTÜ

    Dubai turundan bol bol paylaşım yapan Şeyma Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

    Kıyafet seçimleri nedeniyle takipçilerinden sıklıkla eleştiri alan Subaşı'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

    Subaşı fotoğrafının altına “Yallah Şeyma” notunu düştü.

    Şeyma Subaşı ndan başörtülü poz #1

     

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir