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Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyurduktan sonra, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenip kısa süre sonra da boşanmıştı. Şu sıralar Brezilyalı model sevgilisi Marlon'la aşk yaşayan Subaşı, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Daha önce de Kur'an-ı Kerim ve ayet paylaşımlarında bulunan Subaşı, böyle huzur bulduğunu dile getirmişti.

KUR'AN-I KERİM OKUYOR

Yine dini paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı bu sefer yaptığı öneriyle gündeme geldi. Çok sorulduğunu iddia eden Subaşı, hangi Kur'an-ı Kerim mealini okuduğunu paylaştı.