Haber Merkezi

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı günden beri magazin gündeminden düşmeyen fenomen Şeyma Subaşı, şu sıralar Türkiye'de. Subaşı, Memet Özer ile Mutfakta programına katıldı.

Subaşı, burada "İlişkilerinde seni en çok ne yıprattı? Hatalarından öğrendiklerini bize anlatır mısın?" sorusu üzerine yaşadıklarını samimiyetle anlattı.

"ÇOK YIPRATILDIM"

"Ben çok yıpratıldım" diyen Şeyma Subaşı, "Ama bunu kendime yaptım her koyun kendi bacağından asılır. Allah bizi doğru insanlarla karşılaştırsın, şimdi tabii ki hayatıma bazen iyi niyetli insanlar çıkmıyor oldu. Ama bu eski ilişkilerim derken eski eşim anlamında aman anlaşılmasın! Benim en çok değer verdiğim insandır zaten Melisa'nın babası, o başka bir yerde." ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı devamında ise "Ama hayatıma giren insanlarda çok travmatik yaşadığım ilişkiler oldu daha fazla Allah'a sığındım. " dedi.

5 AY SÜRDÜ

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti. Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından Subaşı, evliliğini 5 ayda bitirmişti.