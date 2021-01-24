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    Şeyma Subaşı'ndan yeni sevgilisine aşk ilanı: Melisa'dan sonra ikinci her şeyim

    Şeyma Subaşı'ndan yeni sevgilisine aşk ilanı: Melisa'dan sonra ikinci her şeyim

    Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutladı. Subaşı, paylaştığı fotoğraflara "Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 15:03
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    İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

    Subaşı, paylaşımlarıyla Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutladı.

    "MELİSA'DAN SONRAKİ İKİNCİ HER ŞEYİM"

    Şeyma Subaşı, gönderilerine, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim." notunu düştü.

    3 MİLYONLUK SAAT İDDİASI

    Subaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile verdiği bu pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

    Sevgilisinin yüzünü yine gizlediği görülen 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın lüks marka saati de dikkatlerden kaçmamıştı.

    Subaşı'ya yaklaşık 3 milyon 700 bin TL değerindeki saati, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hediye ettiği iddia edilmişti.

    Şeyma Subaşı ndan yeni sevgilisine aşk ilanı: Melisa dan sonra ikinci her şeyim #1

    Şeyma Subaşı ndan yeni sevgilisine aşk ilanı: Melisa dan sonra ikinci her şeyim #2

    Şeyma Subaşı ndan yeni sevgilisine aşk ilanı: Melisa dan sonra ikinci her şeyim #3

    Şeyma Subaşı ndan yeni sevgilisine aşk ilanı: Melisa dan sonra ikinci her şeyim #4

    Şeyma Subaşı ndan yeni sevgilisine aşk ilanı: Melisa dan sonra ikinci her şeyim #5

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