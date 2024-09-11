Şeyma Subaşı'nı perukla görenler şaşırdı! Esmer haline yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, şimdi de taktığı kahverengi perukla kendisinden konuşturmayı başardı.

Haber Merkezi

Normalde yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, şu sıralar marka anlaşmaları yüzünden İstanbul'da.

Eski eşi Acun Ilıcalı'nın düğün paylaşımlarını beğenmesiyle gündeme gelen Subaşı, adından söz ettirmeye devam ediyor.

PERUKLU HALİNE YORUM YAĞDI

Subaşı, bu sefer de çekimlerden bir paylaşımda bulundu. Kahverengi kısa saçlarıyla poz veren Şeyma Subaşı'yı görenler şaştı kaldı. Şeyma Subaşı'nın kısacık saçlı hali hemen gündem oldu.

Peruk takan Şeyma Subaşı, hemen peruğu çıkararak saçlarının yerinde olduğunu da gösterdi.