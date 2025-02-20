Şeyma Subaşı'nın açıklamaları sonrası eski fotoğrafları gündem oldu

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda yine dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Subaşı, hayatını kaparak kazanmadığını söyleyince o sözler dile düştü.

"Kapma yoktu şimdi var. Ben kapmadım zaten benim ayağıma geldi." diyen Şeyma Subaşı, devamında şunları söyledi:

"BU DÖNEMDEKİ KIZLAR GİBİ DEĞİL"

“Evet lüks yaşıyorum ama bu dönemdeki kızlar gibi paylaşmıyordum" diyen Subaşı, "Özel uçaklardasın, lüks de yaşıyorsun ama sen bu dönemdeki kızlar gibi paylaşmıyordun' diyorum. Sonra bakıyorum doğru... Özel uçaktan mı koymuşum? Pembe bulutlara bakıyorum, evet özel uçak ama pembe bulutlar, hep bir kibarlık..." ifadelerini kullandı.

Subaşı'nın açıklamalarından sonra geçmişte unuttuğu uçak pozları, sosyal medya gündem oldu.

Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile ilişki süreci de sosyal medyada gündeme geldi.