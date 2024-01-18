Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mohammed Alsaloussi'nin mesajı gündem oldu: "Beni özledin mi?" Ünlü fenomen Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

ensonhaber.com

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti.

Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı.

Boşanmanın ardından farklı isimlerle adı anılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara cevap vermişti. Subaşı, 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok' demişti.

Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo bugün yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Instagram hesabından bir WhatsApp mesajı paylaşan Meedo 'Beni özledin mi? mesajıyla gündem oldu.

Eski eşin bu paylaşımı; 'Şeyma Subaşı'na gönderme' olarak algılandı.