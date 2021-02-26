Şeyma Subaşı'nın pahalı tokası

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi yeni bir aşka yelken açan Subaşı lüks yaşantısıyla gündem oluyor.

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

"AŞIK OLDUM"

Subaşı'nın son gönderisi de sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Ünlü bir markaya ait 2 bin 500 TL değerindeki tokayı Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, "Buna aşık oldum” notunu düştü.