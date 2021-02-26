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    Şeyma Subaşı'nın pahalı tokası

    Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi yeni bir aşka yelken açan Subaşı lüks yaşantısıyla gündem oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 10:03
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    Şeyma Subaşı'nın pahalı tokası

    Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

    "AŞIK OLDUM"

    Subaşı'nın son gönderisi de sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

    Ünlü bir markaya ait 2 bin 500 TL değerindeki tokayı Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, "Buna aşık oldum” notunu düştü.

    Şeyma Subaşı nın pahalı tokası #1

    Şeyma Subaşı nın pahalı tokası #2

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