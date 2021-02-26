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Şeyma Subaşı'nın pahalı tokası
Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi yeni bir aşka yelken açan Subaşı lüks yaşantısıyla gündem oluyor.
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 10:03
Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
"AŞIK OLDUM"
Subaşı'nın son gönderisi de sosyal medyada eleştirilere neden oldu.
Ünlü bir markaya ait 2 bin 500 TL değerindeki tokayı Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, "Buna aşık oldum” notunu düştü.