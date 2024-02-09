Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı sosyal medyanın diline düştü Sürekli tatilde olan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, şimdiki tatilden de sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, uzun süre birlikte yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti.

Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, 29 Eylül'de tek celsede boşandı.

"4 aydır hayatımda kimse yok"

Boşanmanın ardından Subaşı'nın ismi, farklı isimlerle aşk iddialarına karıştı. Subaşı, hakkında çıkan iddialara 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım.' diyerek son noktayı koydu.

"Rüya gibi ama gerçek"

Şimdilerde sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, pencere önünde uzaklara daldığı bir videosunu paylaştı. Subaşı gönderisine, 'Hayatı sorunsuz bir şekilde yaşamak için akıyorum. Rüya gibi ama gerçek.' notunu düştü.