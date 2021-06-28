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    Şeyma Subaşı'nın yüzüğü sahte çıktı

    Şeyma Subaşı'nın yüzüğü sahte çıktı

    Sevgilisinin ona aldığı hediyelerin aslında sahte olduğunu ve Meedo'nun dolandırıcı olduğunu anlayan Şeyma Subaşı, ilişkiyi bitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 12:25
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    Geçtiğimiz haftalarda hamileliğini açıklayan ardından bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı, bu olayın ardından parmağındaki yüzüğü çıkarmıştı.

    Subaşı, daha sonra da sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi.

    HER ŞEY SAHTE ÇIKTI

    Ünlü çiftin, ayrılık sebebiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Sevgilisiyle ilgili olan gerçeği öğrenen Subaşı, ilişkiyi derhal bitirdi. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsinin de sahte çıktığını öğrenen Subaşı, kızı Melisa'yı da alıp Mısırlı sevgilisinin evini terk etti.

    BEBEĞİ ALDIRDI

    Acı gerçekle yüzleşen Şeyma Subaşı'nın, hiç vakit kaybetmeyen hastaneye gidip, sahtekar sevgilisinden olan çocuğunu aldırdığı iddia edildi.

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