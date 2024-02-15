Sezen Aksu, Onno Tunç'u andı! "Deliler gibi özledim" Usta sanatçı Sezen Aksu, sahne aldığı konserde unutamadığı yılların aşkı Onno Tunç'u andı.

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Türk pop müziğinin usta ismi Minik Serçe'si Sezen Aksu, geçtiğimiz gün verdiği konserde büyük aşkı Onno Tunç'u andı.

Yıllar önce bir uçak kazasında hayatını kaybeden Tunç'u unutamadığını söyleyen ve 'Deliler gibi özledim' diyerek seyircilerine seslendiği anlar göz doldurdu.

"Hayattayken kıymetini bilin"

Sanatçı, "Kavuşabileceğiniz zamanların şansını bilin. Bazen kavuşamayabilir insan. Pişmanlığı hiçbir şeye benzemez. Hayattayken kıymetini bilin." dedi.

'Deliler gibi özledim'

Aksu'nun, konuşmasından sonra 'Deliler gibi özledim' sözleriyle şarkısına girmesi de dinleyicileri oldukça etkiledi.