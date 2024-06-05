Sezen Aksu, Bodrum'da sokak hayvanları için özel bakıcı tuttu Sezen Aksu'nun Bodrum'daki evinde sokak hayvanlarını sahiplenerek, kendisinin olmadığı zamanlarda da bakması için aylık ücretle bakıcı tuttuğu öğrenildi.

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ensonhaber.com

Başıboş sokak köpekleri, Türkiye için tehdit oluşturuyor.

Vatandaşların sokakta güvenle yürümesine ve birçok kişinin ölümüne de neden olan başıboş sokak köpekleri için harekete geçildi.

AK Parti, hazırladığı kanun teklifiyle başıboş sokak köpekleri sorununa çare bularak, vatandaşları rahatlatmak istiyor.

Ancak bazı ünlü isimler bu kanun teklifine karşı çıkarak, başıboş sokak köpeklerine dokunulmamasını istiyor.

Sezen Aksu'dan hamle

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili ise "Minik Serçe" lakaplı Sezen Aksu'dan hamle geldi.

Birçok ünlü isim köpeklerin sokakta kalmasını isterken Aksu, Bodrum'da yeni kiraladığı evi, başıboş köpeklere açtı.

Bakıcı tuttu

2. Sayfa'dan Umut Ünver'in haberine göre; Sezen Aksu, Gümüşlük'te başıboş sokak köpeklerine bakmaya başladı.

Bir kedisi de bulunan Sezen Aksu, Bodrum'da olmadığı zamanları da düşünüp bir de aylık ücretle bakıcı tuttu. Aksu'nun tuttuğu bakıcısının, sokak hayvanlarının bakımını düzenli olarak yaptığı ve yanlarından ayrılmadığı öğrenildi.