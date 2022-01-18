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    Sezen Aksu, şarkı sözleri nedeniyle hedefte

    Sezen Aksu, şarkı sözleri nedeniyle hedefte

    5 yıl önceki şarkısı nedeniyle eleştiri odaklarının hedefi haline gelen Sezen Aksu, sessizliğini koruyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 13:04
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    Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri Sezen Aksu..

    Bugün alevlenerek devam eden tartışmalar, Sezen Aksu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımın ardından başladı.

    5 YILLIK ÖNCEKİ ŞARKI...

    Sezen Aksu, 5 yıl önceki şarkısından bir kesiti paylaştı.

    Şarkıda yer alan, “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...” ifadeleri tepkilere neden oldu.

    SEZEN AKSU'DAN AÇIKLAMA YOK

    Sezen Aksu, hakkında yapılan eleştirilere karşı günlerdir sessizlik içerisinde.

    SANAT CAMİASINDAN DESTEK AÇIKLAMALARI

    Sezen Aksu'nun şarkılarını büyük keyifle dinleyenler, Minik Serçe'nin böylesine linç edilmesini doğru bulmuyor. Birçok ünlü sanatçı, Sezen Aksu'ya destek açıklaması yaptı.

    "SEZEN AKSU MANEVİ DEĞERİMİZ.."

    Seda Sayan: "Sezen Aksu manevi değerimiz, ayrıca o bir halk ozanıdır."

    Gülben Ergen: "Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler ömrümün sonuna kadar Sezen Aksu şarkıları dinler, Sezen Aksu sözleri okur, Sezen Aksu gibi insanları doğayı sevmeyi deneyimlerdim. İyi ki varsın. Sezen Aksu Türkiye'nin yüreğinin içidir."

    Sezen Aksu, şarkı sözleri nedeniyle hedefte #1

    BİR ŞARKI SÖZÜNÜ ÇARPITMAK AKIL VE MANTIK DIŞIDIR

    Mustafa Sandal: "Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarpıtmak akıl ve mantık dışıdır."

    ÜLKENİN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK MÜZİSYENDİR

    Aynur Aydın: "Sezen Aksu bu ülkenin yetiştirdiği en büyük müzisyendir! İnsana, hayvana, doğaya karşı son derece hassastır."

    Sezen Aksu'nun şarkı sözlerini yanlış bulanlar ise sosyal medya hesaplarından organize olarak Minik Serçe'ye tepkilerini gösteriyor.


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