Sezen Aksu yalısında temizlik yaparken görüntülendi Türk popunun yaşayan efsanesi Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısında pijamayla temizlik yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi

Şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Sezen Aksu bu kez farklı bir konu ile adından söz ettirdi.

İstanbul'daki tekne turları Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısına doğru rota oluşturdu.

Sanatçı Ayten Rasul, Türk pop müziğin usta ismi Sezen Aksu'nun "Tutuklu" şarkısını seslendirip Kanlıca'da klip çekti.

KLİP ÇEKİMİNDE YALISI KAMERALARA YANSIDI

Bu esnada tesadüf sonucu, klip çekimleri sırasında Sezen Aksu'nun ünlü yalısı da görüntülendi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Bir sosyal medya kullanıcısı, klip çekiminde Sezen Aksu'nun yalısının arka planda yer aldığı anları anbean kaydetti.

Bu durum, klip çekimiyle ilgili ilginç bir tesadüf olarak yorumlandı.

BALKON YIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

O esnada ise Sezen Aksu yalısının balkonunu yıkarken görüntülendi.

SAHNELERE VEDA ETTİ

Sezen Aksu, 2016 yılının Ocak ayında sahnelere veda etmişti.

Aksu, o dönemde "40 yılı Allah’ın izniyle tamamladık. O zamanlar kendimi küçücük bir kız gibi hissediyordum, hala öyleyim ama beden ruha ihanet ediyor" diyerek duygusal bir şekilde veda etmişti.