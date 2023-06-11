Sezonu açtı! Hülya Avşar beyaz bikinisiyle sörf tahtasına çıktı Spor ve tenise tutkunluğuyla bilinen Hülya Avşar, yaz sezonunu açtı. Tatilden karesini takipçilerinin beğenisine sunan Avşar, sörf şov yaptı.

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Güzelliği ve fit vücuduyla genç kızlara adeta taş çıkaran Hülya Avşar, cesur pozlarıyla gündem oluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Avşar, 2.8 milyon hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Öte yandan dobralığı ve özel hayatıyla da zaman zaman eleştirilerin odağında olan Avşar, güzelliği ile yıllara meydan okuyor.

Sörf şov

59 yaşındaki Avşar kızı, yaptığı son paylaşımıyla bir kez daha dillere düştü.

Yaz sezonunu açan ünlü isimler, beyaz bikinisiyle sörf tahtasına çıktı.

O anlara ait kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Hülya Avşar'a yorum yağdı.