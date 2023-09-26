Shakira İspanya'da vergi kaçakçılığından yargılanacak! 200 şahit var... İspanya'da savcılık, Shakira lakaplı Kolombiyalı şarkıcı hakkında vergi kaçırma iddiasıyla yeni bir suçlamada bulunarak 5,3 milyon euro kaçırdığını iddia etti.

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Dünyada dikkat çeken şarkıcılardan biri de Shakira lakaplı Kolombiyalı Isabel Mebarak Ripol...

Shakira, İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012-2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandı.

Ünlü şarkıcı son günlerde yeniden vergi kaçırma iddialarıyla gündeme geldi.

Öte yandan Barselona İl Mahkemesi'nde 20 Kasım'da davası başlayacak Shakira hakkında, yeni bir vergi kaçırma suçlaması yapıldı.

5,3 milyon euro vergi kaçakçılığı

Savcılık, Kolombiyalı şarkıcının 2018 yılında gelir ve mal varlığı vergilerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla ilgili soruşturmasını tamamladı.

O dönemde Shakira'nın İspanya maliyesinden 5,3 milyon euro vergi kaçırdığına yönelik bir suçlama yöneltti.

Savcılık, ikinci suçlamayla ilgili olarak Shakira'ya Miami'den video konferans yöntemiyle ifade verme fırsatı sundu.

Dava 20 Kasım'da

Diğer yandan eski futbolcu Gerard Pique ile birlikte Barselona'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gelir ve mal vergilerinde usulsüzlük yaparak 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 8 yıl 2 aya kadar hapis ve 23,8 milyon euro para cezaları talep edilen davası 20 Kasım'da başlayacak.

Toplamda 12 duruşmanın olması ve 14 Aralık'ta sonuçlanması öngörülen davada, 200'ye yakın kişinin ismi şahit olarak yazıldı.

Vergi mükellefi olmuştu

Shakira, 183 günden fazla İspanya'da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.

Savcılığa göre Shakira, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.