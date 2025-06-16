Shakira, Trump yüzünden Amerika'da korktuğunu söyledi

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Donald Trump, göçmenlerin sınır dışı edilmesini istiyor.

Bu duruma tepki gösterenler, birçok eyalette protestolarına devam ediyor.

Amerika'da sokakta çatışmalar sürerken, ünlü bir isimden de Trump'a eleştiri geldi.

Shakira, Donald Trump'ın göçmen politikalarına dair konuştu.

"KORKU İÇİNDEYİM"

48 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, BBC'ye verdiği röportajda, göçmen olarak ABD'de yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlattı.

4 kez Grammy ödülü kazanan sanatçı, "Sürekli korku içinde yaşamak demek. Ve bunu görmek acı verici." ifadelerini kullandı.

"ABD'YE TAŞINDIĞIMDA SADECE 19 YAŞINDAYDIM"

"Daha iyi bir gelecek arayışıyla bu ülkeye gelen diğer Kolombiyalı göçmenler gibi ben de ABD'ye taşındığımda sadece 19 yaşındaydım." diyen şarkıcı, İngilizce öğrenmek için Leonard Cohen, Walt Whitman ve Bob Dylan gibi sanatçıların eserlerini okuduğunu söyledi.

Şu sıralar dünya turnesinde olan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi her zamankinden daha fazla birlik içinde olmalıyız. Şimdi, her zamankinden daha fazla sesimizi yükseltmeli ve bir ülkenin göç politikalarını değiştirebileceğini ancak tüm insanlara yönelik muamelenin her zaman insanca olması gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koymalıyız.

"GÖÇMEN KARDEŞLERİM"

Shakira, geçtiğimiz aylarda Grammy Ödülü'nü "Bu ülkedeki tüm göçmen kardeşlerime adıyorum. Seviliyorsunuz, buna değersiniz ve her zaman sizinle mücadele edeceğim." sözleriyle kabul etmişti.

"OĞULLARIM SAYESİNDE HAYATTAYIM"

Öte yandan, futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini olaylı bir şekilde sonlandıran ünlü şarkıcı Shakira, "Çocuklarım sayesinde hayatta kaldım." demişti.

Shakira ile Pique'nin Milan ve Sasha adında iki oğlu var.