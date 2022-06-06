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    Shakira'dan Chris Evans atağı

    Shakira, Pique ile ayrılır ayrılmaz Chris Evans’ı takibe aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 07:42
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 08:05
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    Shakira'dan Chris Evans atağı

    Gerard Pique ve Shakira'ın 11 yıllık ilişkisi ihnet nedeniyle sona erdi. İhanet iddialarının ardından Gerard Pique ile birlikteliğini sonlandıran Shakira cephesinden konuyla ilgili ilk sözler geldi.

    "Pişmanız"

    Ünlü şarkıcı, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Pique'den ayrılır ayrılmaz ise ilginç bir hamle yaptı.

    Captain Amerika

    Shakira, aldatılma haberlerinden kısa bir süre sonra Instagram’da Chris Evans’ı takibe aldı. Nam-ı diğer Captain America, Shakira’nın takibine vakit kaybetmeden karşılık verince dış magazin kulisleri aşk iddialarıyla çalkalanmaya başladı.

    Shakira Evans sonrası da durmadı ve yakışıklı isimleri takip etti.

    Shakira dan Chris Evans atağı #1

    Shakira dan Chris Evans atağı #2

    Shakira dan Chris Evans atağı #3


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