Shakira'nın hayranına hediye ettiği lüks araç satılıyor

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Shakira'nın hayranına hediye ettiği özel yapım Lamborghini, hayalden mali kabusa dönüştü...

Dünyaca ünlü şarkıcının Michael Mejia isimli hayranı, geçen Aralık ayında yayınladığı dans videosu ile Shakira'nın özel mor Lamborghini Urus'unu kazandı.

Ancak Mejia, sigorta, yakıt ve vergilerle başa çıkamayınca 280 bin dolarlık lüks SUV'un anahtarlarını aldıktan sadece bir hafta sonra arabayı satılığa çıkardığını duyurdu.

"SÜREKLİ BAKIMLI TUTMAK OLDUKÇA PAHALI"

Arabanın sigortası aylık 2 bin dolardan fazla tutuyor. Yakıtı da maliyetli olan araca, her iki günde bir 70 dolarlık dolum yapmak gerekiyor.

Ve yaklaşan vergilerin yıl sonuna kadar 95 bin dolar olacağından Mejia, "Yani, bana verdiği parayla, araba bir süre bakımlı ama onu sürekli bakımlı tutmak her zaman oldukça pahalı.” dedi.

3 KATI TEKLİFLER GELİYOR

Shakira'nın kendisine bakım için verdiği 90 bin dolar da yetersiz kalırken, araca teklifler gelmeye başladı.

Mor renge ve belirgin beyaz ve neon yeşil iç mekana sahip göz alıcı SUV, yalnızca sosyal medyada ilgi çekmedi. Potansiyel alıcılar, yeni bir Urus'un piyasa değerinin neredeyse üç katı olan 700 bin ila 800 bin dolar arasında tekliflerde bulundu..

SHAKIRA'NIN CEKETİNİ DE SATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Mejía, ayrıca Shakira'ya ait olduğu iddia edilen bir ceketi açık artırmaya çıkarmayı planlıyor.

SHAKIRA 'BU ARADA KENDİME BİR HEDİYEYDİ' DEMİŞTİ

Shakira için bu yaptığı çekiliş, tanıtımdan daha fazlasını temsil ediyordu.

Ünlü şarkıcı, "Bu araba, bekar hayatıma başladığımda kendime bir hediyeydi, ancak gerçekten önemli olanın insan ilişkisi olduğunu fark ettim. Maddi şeyler bizi dönüştürmez." demişti.